фото с сайта www.petrenko.kz на фото профессор Нурлан Кайшибаев фото с сайта www.petrenko.kz на фото профессор Нурлан Кайшибаев Как стало известно, погибшие в дорожно-транспортном происшествии, случившемся вчера вечером на автотрассе в 76 километрах от Жанаозена, были известными в республике людьми. (c) zakon.kz - Это 52-летний профессор, доктор медицинских наук Нурлан Кайшибаев и старший сын известного казахстанского писателя, нашего земляка Абиша Кекилбаева - Аулет Кожаназар. В автомашине «Toyota Land Cruiser-100», управлял которой Аулет Кожаназар, находилось шесть человек, это семьи погибших. По всей вероятности, они собирались посетить святые места, куда приезжают люди из разных уголков страны и мира. В какой-то момент произошла разгерметизация правого переднего колеса, в результате чего внедорожник перевернулся. Профессор и сын писателя погибли на месте происшествия. Супруга Аулета Кожаназара - Жаныл и шестилетняя дочь профессора Кайшибаева в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Чудом лишь не пострадали еще двое членов семей погибших мужчин. Нурлан Кайшибаев был выдающимся врачом, являлся заведующим кафедрой неврологии Казахского государственного института усовершенствования врачей. Автор 65 научных работ, в том числе в области неврологического обоснования процессов оздоровления и биомеханической реабилитации, учебного пособия для студентов старших курсов, интернов и врачей, а так же методических рекомендаций «Диагностика и лечение преходящих церебральных ишемий атеросклеротического генеза». Имел высшую квалификационную категорию. Аулет Кожаназар - старший сын Абиша Кекилбаева, народного писателя Казахстана, который известен миру как поэт, очеркист, публицист, критик, переводчик русской и мировой классики, лауреат многих литературных премий. Абиш Кекилбаев известен также как видный государственный и общественный деятель, который в свое время был председателем Верховного Совета Республики Казахстан, советником президента, государственным секретарём. Аулет - сын писателя погиб на земле, где еще до войны, в 1939 году родился его отец Абиш Кекилбаев. Мусалимова Гульнара