фото с сайта sport.nur.kz фото с сайта sport.nur.kz 27-летний российский нападающий Сергей Давыдов прибыл в Актобе, и поставил подпись под личным контрактом с западно-казахстанским клубом. Бывший футболист "Рубина" теперь будет играть в казахстанской премьер-лиге. Ранее "Актобе" согласовал условия аренды с казанским "Рубином" на один год. Если успеют заявить, то футболист уже завтра готов помочь в игре с "Ордабасы". В "Актобе" Сергей Давыдов будет выступать под номером 8. Отметим, что Давыдов стал самым дорогостоящим футболистом в казахстанской премьер-лиге. По данным немецкого агентства Transfermarkt.de, стоимость игрока оценивается в 2.800.000 €. Для сравнения: финский новичок алматинского "Кайрата" Алексей Еременко оценивается в 1.200.000 €, а армянский карагандинского "Шахтера" Геворк Казарян 1.000.000 €, бразильский защитник "Астаны" Зелао, португальский полузащитник "Тараза" Мануэль Курто и узбекский нападающий "Актобе" Александр Гейнрих по 800.000 €. Среди казахстанцев в вопросе цены лидируют Жамбыл Кукеев "Кайрат", Алексей Мулдаров "Актобе" и Танат Нусербаев "Астана" по 500.000 €. nur.kz