Уральск. Посёлок Желаево может стать микрорайоном (ВИДЕО)

Жители поселка Желаево проголосовали за статус микрорайона. По закону РК (изменения внесли с января 2013 года) в административно-территориальном статусе населенного пункта нет такого понятия, как поселковый округ. В связи с этим руководство города предложило жителям поселковых округов в качестве статуса «село», что вызвало большие споры, которые переросли в настоящий бунт в поселке Желаево. 18 июня заместитель акима города Галым УРЫНГАЛИЕВ провел встречу жителями Желаево, чтобы обсудить будущий статус их поселка. Люди утверждали, что никаких объявлений они не получали, а о встрече с заместителем акима узнали совершенно случайно от третьих лиц. Причем жители поселка Желаево заявили, что ранее собрание провели без их участия - тайно, на котором присутствовало 43 человека, из них 39 человек проголосовали за село, а 4 воздержались. - На это липовое собрание загнали учителей и рабочих с предприятия, которым совершенно все равно, что здесь будет, они все живут в городе, - возмущается жительница поселка Желаево Евгения КЕЧАТОВА. - А учителям и медикам вообще хорошо, ведь они к зарплате получат 20% сельских надбавок. На собрании разъясняли плюсы и минусы изменений. Условия для всех были одинаковы - если жители оставляют за своим населенным пунктом название «село», то за ними сохраняются границы их территории, сельский акимат, при этом у них сохранится городская прописка и ни к какому району их прикреплять не будут. Кроме этого, желаевцам будут выделяться республиканские трансферты на строительство социальных объектов, дорог, микрокредиты для предпринимателей, а также квоты на поступление в вузы для выпускников школ. При этом документы никому менять не нужно. Есть второй вариант, на котором настаивают сами жители, сделать их поселки микрорайонами города Уральск. - Нам не нужен аким, который ничего не делает, и ничем нам не помогает. Был случай, когда пастух повел коров на водопой, а там заявили, что водоем выкуплен и здесь пасти скот нельзя. Аким сказал, что решит эту проблему, если пастух будет ЗА него, в противном случаи он ничего делать не будет, - говорит жительница поселка Желаево Евгения КЕЧАТОВА. - Наверное, сначала все будет так, как они обещают, а потом через год или два начнется у них - лишат нас автобусов, а по квоте берут в основном выпускников из Каратобинского района. Зачем нам это? Житель поселка Алексей выдвинул свою теорию, почему правительство так настаивает на статусе поселка: - Во-первых, настаивая на статусе село, акиматовцы тем самым сохраняют за собой рабочие места, во-вторых, они получат доплаты учителям и медикам, в-третьих, акимат будет иметь больше экономической свободы в плане сдачи здания в аренду, штрафов и так далее. В-четвертых, будут республиканские трансферты. И я думаю, рано или поздно нас присоединят к Зеленовскому району или к Приуральному округу. Поэтому мы сегодня настаиваем, чтобы относиться к городу. В основном выступали только желаевцы, а заместителю акима города Галыму УРЫНГАЛИЕВУ, по всей видимости, нечего было ответить, кроме «Тише!» и «Выступайте по очереди, соблюдайте регламент». После высказанных мнений прошло голосование, которое устроили сами жители - все 200 человек, собравшихся на площади, проголосовали за статус микрорайона. Принятое решение направлено на рассмотрение в областной маслихат.