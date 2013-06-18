Юлиан ВАГНЕР и Нурлан НОГАЕВ. Фото mgorod.kz Юлиан ВАГНЕР и Нурлан НОГАЕВ. Фото mgorod.kz Австрийская компания «Розенбауэр» является крупнейшим производителем пожарно-спасательных автомашин. У предприятия 18 филиалов в разных регионах мира. - Мы приехали в Казахстан, чтобы наладить совместное производство с местными производителями, рассказал акиму президент компании Юлиан ВАГНЕР, чтобы наши технологии смогли применять и на казахстанских заводах. Сегодня мы посетили производство АО «Агрореммаш», с которым мы уже сотрудничали. Наша компания поставляла насосы на пожарные машины, то есть у нас есть начало сотрудничества, от которого мы можем отталкиваться и идти дальше. Нас заинтересовало это предприятие, так как они имеют опыт по производству пожарной техники, а наша компания является мировым производителем пожарных автомашин. После того, как представители компании Юлиан ВАГНЕР, Рональд ЛЕЙТНЕР и Виктор ЛУКАНОВСКИ посетили уральский завод, их принял аким области Нурлан НОГАЕВ. Потенциальным партнерам аким рассказал об инвестиционной привлекательности региона и выразил надежду, что два предприятия придут к положительному решению. Президент компании Юлиан ВАГНЕР является представителем пятого поколения династии, которой принадлежит 51% акций компании. С 1967 года он является генеральным директором компании «Розенбауэр» в Австрии. В год на заводе выпускается более 2000 единиц пожарной техники различного назначения. Доля экспорта составляет 90% продукции. В 2010 году оборот компании составил почти 596 млн евро.