фото с сайта newskaz.ru фото с сайта newskaz.ru Порядка 17 тысяч военнослужащих планируется обеспечить жильем в 2013 и 2014 годах, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана по итогам выездного заседания социального совета при фракции Народной демократической партии «Нур Отан» в мажилисе (нижней палате) парламента. «В 2013 году планируется обеспечить жильем более 7 тысяч военнослужащих. В 2014 году темпы обеспечения жильем будут увеличены: на следующий год эта цифра вырастет почти до 10 тысяч военнослужащих», - говорится в сообщении. В настоящее время жилищный фонд министерства обороны Республики Казахстан составляет около 20 тысяч квартир в жилых домах и комнат в общежитиях. Обеспечение жильем военнослужащих осуществляется за счет строительства, приобретения жилья, а также капитального ремонта жилых домов. Ежегодно, как сообщает пресс-служба, обеспечивается жильем от 800 до 2000 военнослужащих. «Для военнослужащих, имеющих выслугу на 1 января 2013 года менее 10 лет предусмотрена выплата компенсации за наем жилья до момента обеспечения служебным жильем. В настоящее время процедура получения компенсации за аренду жилья упрощена, и для оформления права на получение компенсации требуется всего три документа», - поясняет пресс-служба Минобороны. По мере ввода в эксплуатацию служебного жилья и обеспечения военнослужащих, получающих за наем жилья компенсацию, высвобожденные денежные средства будут направлены на продолжение строительства служебного жилья в военных городках и гарнизонах до полного обеспечения потребности в нем. «Министерством обороны разработана концепция обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. Этим документом запланировано обеспечить жильем все категории военнослужащих путем закупа, строительства, выплаты компенсации за наем жилья. На основе данной концепции разрабатывается программа обеспечения военнослужащих жильем, которая предусматривает строительство жилых домов и общежитий в воинских гарнизонах, закрытых и обособленных военных городках», - сообщает ведомство. Реализация данной программы позволит в период с 2013 по 2017 годы ввести в эксплуатацию 8-9 тысяч квартир, что практически полностью обеспечит военнослужащих министерства обороны жильем. newskaz.ru