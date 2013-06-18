фото с сайта newskaz.ru фото с сайта newskaz.ru РФ рассчитывает на скорейшее завершение Казахстаном внутригосударственных процедур для ратификации протокола о размещении военной инфраструктуры ОДКБ на территории государств-членов организации, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем сената Казахстана Кайратом Мами, передает РИА Новости. Матвиенко отметила, что Россия высоко оценивает итоги казахстанского председательства в ОДКБ в 2012 году. "Вместе нам удалось существенно продвинуться по всем основным направлениям деятельности ОДКБ. Мы считаем важным своевременное выполнение всеми партнерами по организации внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документов, подписанных в рамках ОДКБ под председательством Казахстана, в частности, протокола о размещении объектов военной инфраструктуры на территории государств-членов ОДКБ", - сказала сенатор. По мнению спикера, на будущее надо более активно вести работу по синхронизации наших действий по одновременному прохождению внутригосударственных процедур и ратификации соответствующих договоров. Глава СФ подчеркнула, что укрепление парламентского измерения ОДКБ является важным фактором дальнейшего повышения эффективности этой организации. Матвиенко отметила, что Казахстан является важнейшим стратегическим партнером для России. Она напомнила, что по поручению глав двух государств министерства иностранных дел России и Казахстана осуществляют подготовку нового Договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Сенатор полагает, что договор будет подписан до конца текущего года. Глава верхней палаты российского парламента также добавила, что динамично развиваются торгово-экономические отношения двух стран, в прошлом году взаимный товарооборот вырос на 8,5% и составил 22,4 миллиарда долларов. Активно развивается сотрудничество в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, заключила она. newskaz.ru