Жители посёлка Деркул требовали статус микрорайона. Фото mgorod.kz Жители посёлка Деркул. Фото mgorod.kz Люди собрались на стихийный митинг, который уже напоминает народные волнения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места событий. В данный момент около 150 человек собралось возле сельского акимата. люди выступают против того, чтобы им сделали сельскую прописку. - У нас нет ни речки, ни полей, ни пастбищ, чем нам заниматься, если окажемся в посёлке? - возмущаются местные жители. Желаевцы уверяют, что с их мнением никто не считается, более того - людям угрожают отключить воду, если они не согласятся на сельскую прописку. Чиновники пошли навстречу людям и предложили поговорить в более комфортных условиях - в новой желаевской школе. Но люди хотели проводить митинг именно возле акимата. Уже известно, что руководство пошло навстречу людям и сейчас возле акимата устанавливают колонки для микрофонов. Напомним, что похожая ситуация наблюдалась 12 июня в посёлке Деркул. На встрече с акимом Уральска Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ жители Деркула проголосовали за присвоение своему посёлку статуса микрорайона.