Уральск. В районе второй базы автомобиль врезался в опору моста

В Уральске в районе второй базы произошла авария, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло примерно в 16.30 по местному времени. По предварительной информации, автомобиль Audi-80 двигался на приличной скорости по улице под мостом по улице Деповская, разделяющим проспект Евразия с улицей Гагарина. В какой-то момент водитель не справился с рулевым управлением и машина на всем ходу врезалась в опору моста. В результате аварии автомобиль разбит, три человека госпитализированы. К моменту приезда журналистов, водителя и пассажиров увезли на "скорой". Чтобы отсоединить автомобиль от столба, разбитую машину пришлось брать на буксир.