Фото с сайта mumio.su Фото с сайта mumio.su 12 тысяч пакетиков с контробандной "горной смолой", расфасованной по граммам, изъяли атырауские таможенники у гражданина России - сообщает пресс-секретарь областного департамента таможенного контроля Айслу ТЕЛЕУШЕВА. Стоимость изъятого вещества составила 610 тысяч тенге. - "Ниссан" с российскими номерами следовал из Киргизии и был остановлен на казахстанско-российской границе, при досмотре автомобиля было обнаружено 8 дорожных сумок, не прошедших процесс декларации, - рассказала Айслу ТЕЛЕУШЕВА. Таможенников смутил не сам факт провоза вещества, поскольку необходимые сопроводительные документы у водителя имелись, факт того, что при ввозе в чужое государство владелец товара даже не удосужился провести таможенную очистку товара. Постановлением административного суда перевозчика контрабандного товара оштрафовали на 40 МРП - это примерно 70 000 тенге.