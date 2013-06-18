Фото из архива газеты "Мой ГОРОД" Фото из архива газеты "Мой ГОРОД" К пяти годам лишения свободы в колонии-поселения приговорен хозяин дома, в котором взорвался природный газ, и обгорели четыре человека, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральский городской суд под председательством судьи Умсын МУХАНГАЛИЕВОЙ признал Муханбета САМЕТОВА виновным по статье 256 УК РК - «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, подсудимый должен выплатить больше 6 миллионов тенге материальной и моральной компенсации потерпевшим. В суде было доказано, что подсудимый провел газ в помещение, пристроенное к дому незаконно, без согласования с газовыми службами. Кроме того, и жилье хозяева сдавали незаконно. Напомним, трагедия произошла 4 ноября прошлого года в микрорайоне «Жаксы ауыл». В 10.45 в пожарную часть поступило сообщение о том, что в пристройке частного дома №67 микрорайона «Жаксы ауыл» произошел хлопок природного газа. При вспышке газа произошло воспламенение синтетических материалов сгорели вещи, произошло частичное разрушение конструкции дома и пострадали 4 человека. Две из них 1995 года рождения, одна 1994 года и женщина 1962 года рождения. Все они были госпитализированы в областную клиническую больницу. Пострадавшими оказались три студентки медколледжа из поселка Чапаево, Таскалы и Мангистауской области и мама одной из них. Девочки снимали маленькое помещение, пристроенное к дому, и в тот день к одной из девочек - Шолпан в гости приехала мама. Старшая сестра студентки собиралась выходить замуж, и родители приехали в город закупать продукты. Как только мама вошла в помещение, она сразу сказала, что у них пахнет газом. А Шолпан сразу побежала ставить чайник. Тогда и произошел хлопок, в доме начался пожар. В итоге в областную больницу были госпитализированы все четверо. Но больше всех в пожаре пострадала Шолпан. У нее было обожжено 95% кожи. Спустя пять дней девочка умерла, так и не приходя в сознание. Остальные студентки и мама погибшей девочки пострадали в огне настолько сильно, что им предстоит еще пережить несколько операций и длительное лечение.