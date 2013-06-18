Фото с сайта kaindy.kz Фото с сайта kaindy.kz ЧП произошло в Таскалинском районе. Овцы принадлежат университету им Жангир-хана. По предварительной информации, овцы пострадали от нападения волков. Однако ни в ветеринарной инспекции, ни в областной инспекции лесного и охотничьего хозяйства об этом ничего не знают, или просто не хотят разглашать информацию. Однако ЧП подтвердили в Таскалинском районном акимате. Там также сообщили, что отара овец принадлежит Западно-Казахстанскому аграрно-техническому университету им. Жангир-хана. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" связалась с сотрудниками ЗКАТУ. В вузе сообщили, что сейчас этим вопросом занимается проректор по научной работе ЗКАТУ, ученый в области селекции в овцеводстве Балуаш ТРАИСОВ, который сейчас находится в Таскалинском районе. Нам удалось поговорить с ним по телефону. - Да, такой случай действительно был недавно, такой же случай был и зимой, - говорит проректор по научной работе ЗКАТУ Балуаш ТРАИСОВ. - Я не могу сказать вам точное число, когда это произошло, и был ли это один волк или несколько. Но пострадала не вся отара. Было отправлено письмо в акимат. Мы ведь не знаем, что делать в таких случаях. Наверное, необходимо, чтобы прислали охотников. По предварительной информации, от нападения волков погибли 9 овцематок и 31 ягненок, также нанесены серьезные повреждения 53 ягнятам и 5 овцематкам. Напомним, что ученые ЗКАТУ в кризисные годы спасли от исчезновения акжаикскую породу овец, большая часть которых содержалась именно в Таскалинском районе. Подверглись ли нападению овцы акжайыкской породы, пока не известно. Подробности выясняются.