В Уральске инновационный автобус сопровождали байкеры

Сегодня в новом Дворце торжеств, что в 7 микрорайоне, прибыл «инновационный автобус», который выехал из Астаны еще 27 мая и объехал уже все области Казахстана. Он был запущен министерством индустрии и новых технологий РК и АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в поддержку конкурса инновационных бизнес-планов NIF50K. Как оказалось, уральцы подготовились к приезду делегации из министерства основательно с применением вполне земной техники. Автобус прибыл к дворцу в сопровождении машин ГАИ и группы байкеров на мотоциклах с казахстанским флагом в руках. А прямо возле ЗАГСа в небо устремился воздушный шар, правда, он был завязан к автомашине, но на нем был вывешен большой баннер с надписью «Инновационный Форсаж». В большом зале дворца была организована выставка уральских инноваторов, которую еще до приезда гостей посетил аким области Нурлан НОГАЕВ. Гостям были представлены интересные инновационные проекты. Например, производство искусственного щебня и пеностекла представили студенты и сотрудники ЗКАТУ им. Жангир-хана, производство экологически чистой ткани из кислого молока представили студенты ЗКГУ им. Утемисова, а предприниматели села Пугачево Бурлинского района и вовсе привезли с собой несколько перепелок и рассказали о создании детского питания и соевого мяса. - Мы - три индивидуальных предпринимателя - состоим в одном кредитном товариществе, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» предприниматель Каиргали НИГМЕТОВ. - Например, у меня производство и переработка соевых бобов в продукты питания. - А мы из соевого молока производим детское питание для детей с нарушениями микрофлоры кишечника, - подхватила Айман МУКАНОВА. - Сначала из России закупаем соевые бобы, из него производим молоко, и уже из молока делаем продукцию. Например, «Наринэ». Соевое молоко отличается тем, что оно гипоаллергенное, и жирность его всего лишь - 1,5%. ИП «Курмалаев» из этого же села содержит небольшую перепелиную ферму, занимается продажей перепелиных яиц и мяса. Напомним, конкурс инновационных бизнес-проектов будет проходить в формате реалити-шоу под названием «Инновационный форсаж». По правилам конкурса, из всех заявок, поступивших на участие, организаторы отберут 15 лучших на их взгляд проектов. При этом их авторы сразу становятся участниками телешоу, и на протяжении всего проекта участникам помогают консультанты и профессиональные бизнес-тренеры. Навыкам бизнес-планирования финалистов конкурса будет обучать иностранная консалтинговая компания, входящая в «Большую четверку» (Big four). Победитель конкурса получает грант в размере 7,5 млн. тенге, призеры, занявшие 2 и 3 места - 2,5 и 1 млн. тенге соответственно.