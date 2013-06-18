Фото с сайта www.idea.ru Фото с сайта www.idea.ru В Атырау похитили 5-летнюю девочку прямо на улице на глазах у прохожих, сообщила порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Неизвестный мужчина по улице Жарбосынова, увидев маленькую девочку, прогуливающуюся одну на улице, схватил ребенка и попытался унести. Об этом полицейским сообщил очевидец происходящего, который сразу же набрал номер "102". Стражи правопорядка сработали оперативно - похитителя сразу удалось задержать. Им оказался парень 1987 года рождения, приезжий, имеющий вид на жительство в Атырауской области. В настоящее время преступник водворен в изолятор временного содержания. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК – «Похищение человека». Девочка возвращена родителям. Как рассказала корреспонденту "Мой ГОРОД" пресс-секретарь областного ДВД, очевидец, вовремя сообщивший о похищении ребенка, получит вознаграждение от имени начальника ДВД области. Мотивы преступления пока не известны.