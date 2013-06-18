фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz Цены на производимые в Казахстане автомобили будут падать - оптимальная стоимость нового авто составит $8,5 тыс. Об этом в ходе онлайн-конференции Nur.kz рассказал президент Ассоциации казахстанского автобизнеса, президент группы автомобильных компаний Allur Group Андрей Лаврентьев. «Это самая оптимальная стоимость, ниже которой автомобиль создать сложно, причем не важно, в какой стране. Существует ряд требований евростандарта, регламента, технической безопасности. Но в целом, автомобиль такой стоимости уже может быть не роскошью, а необходимостью», - сказал Андрей Лаврентьев. Сегодня самый доступный автомобиль отечественной сборки стоит 8990 у.е. Это украинский ZAZ Chance в базовой комплектации. Более «фаршированная» версия с подушками безопасности, стеклоподъемниками предлагается за 9800 долларов. По словам господина Лаврентьева те преференции, которые дает местному автопроизводителю государство, позволяют снижать стоимость конечного продукта. «После того, как предприятия перейдут в более глубокую локализацию, я имею в виду замену автомобильных компонентов, цена будет снижаться постепенно. В целом, автомобили казахстанской сборки дешевле на 10-15% по сравнению с ввезенными из-за рубежа. Влияет на рыночную стоимость и степень локализации в РК», - отметил глава Allur Group. Локализация с каждым годом увеличивается, в планах до 2017-го увеличить степень локализации до 30%. Уже в ноябре этого года костанайский завод начнет первые сварочные и окрасочные работы в фазе мелкоузловой сборки машин, к которой Казахстан переходит впервые. В ноябре 2013-го завод также выпустит внедорожник «Номад» с высокой долей локализации, который пойдет на экспорт в страны ТС. Стоимость компактного внедорожника, оснащенного самыми современными опциями, составит 23 тысячи долларов. Главные конкуренты этого автомобиля - Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander XL, Suzuki Grand Vitara Доступнее местные авто для казахстанцев станут и с программой Trade In, которая сегодня обсуждается на уровне Правительства. В случае вторичной реализации авто, по мнению Лаврентьева, НДС должен быть отменен, как это было сделано в России. В рамках программы Trade In любой автомобиль, ввезенный на территорию Казахстана, будет оценен по рыночной стоимости и дисконтироваться на 3-5% от нее. Оставшаяся сумма может быть оплачена сразу же, в том числе и с использованием кредита. Кроме того, в Казахстане стартует программа приобретения автомобиля без первоначального взноса. И любой желающий в случае хорошей кредитной истории может ею воспользоваться. Ответил Лаврентьев и на вопрос о том, почему в Казахстане цены на вторичные автомобили держатся дольше, чем в Европе «В Европе повышаются налоги, если возраст автомобиля превышает определенную планку, а у нас налоги достаточно низкие. Кроме того, в Европе существуют льготные программы по приобретению нового автомобиля с первоначальным взносом или без него, доступные процентные ставки. В Казахстане желающий приобрести автомобиль платит 15 % годовых за кредит, в Европе – 3 %. Пока мы не запустим собственное производство или производство в рамках ТС, у нас будет продолжаться дефицит недорогих авто», - сказал президент Allur Group. gazeta.kz