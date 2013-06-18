фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz Студенты американского Университета Бригама Янга (штат Юта) построили сверхэкономичный автомобиль с двигателем от газонокосилки. А расход топлива на сто километров составил 0,17 литров. Как сообщается на сайте университета автомобиль весит 45 килограмм и оборудован мотором от газонокосилки. Для того, чтобы проехать 2142 километра машина израсходует один галлон бензина (3,7 литра). Конечно без изменений двигатель не остался, в него добавили керамическую теплоизоляцию, повысили степень сжатия (с 8:1 до 14:1), оснастили прямым впрыском и электронным управлением. Максимальная скорость такой машины – около 40 километров в час. Автомобиль презентовали на ежегодном соревновании по экономичности SAE Supermileage Competition, в котором принимали участие другие группы разработчиков. Каждой команде выдавалось по 20 грамм бензина. Прототипы проехали по трассе протяженностью около 16 километров со средней скоростью 24 километра в час, после чего жюри подсчитало сколько горючего осталось в бензобаках машин и вычислило средний расход топлива. Студенты из Юты заверяют, что им удалось построить самый экономичный автомобиль Северной Америки. Однако ранее группа учащихся из канадского Лавальского университета разработали машину с углеволоконным кузовом и 3,5-сильным мотором от газонокосилки, который расходует 0,06 литра бензина на сто километров. Результат был зафиксирован в начале апреля текущего года на эко-марафоне в американском Хьюстоне, проводимого под эгидой компании Shell. gazeta.kz