Сложилась не очень хорошая традиция, когда после очередного большого наводнения на Западе, бывшие «утопленники» оперативно оказываются на рынках стран бывшего СССР. Тревогу бьют на Украине. Киевская газета «Сегодня» пишет, что на украинско-польской границе возникли очереди из автомобилевозов. Один из водителей такого транспортного средства Александр признал, что в основном везут машины, побывавшие под водой в Чехии, Германии, Австрии. По его словам, «подержанный «Lexus-утопленник» в Чехии сейчас продают за пару тысяч евро, на Украине он пойдет в разы дороже». Из-за введенных весной нынешнего года на Украине спецпошлин на ввозимые в страну иномарки, «утопленники» стали подарком. «Украинцы покупают сейчас такие машины в Европе за копейки и перепродают дома», - цитирует издание главу пресс-службы общественной организации «Дорожный контроль» Егора Воробьева. Эксперты авторынка считают, что «автомобили-утопленники» уже появились в продаже. Перекупщики сбывают их на авторынках, через интернет и объявления в СМИ.