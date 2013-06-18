фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 60 угонов автотранспортных средств, - сообщили в управлении дорожной полиции. Картина с прошлых лет не изменилась - в основном угоняют «Мазды» и «Вазы», остальных марок вместе взятых наберется не более 15 единиц. Среди них Mersedes, Chevrolet, Mitsubishi и другие. Самому старшему угонщику 54 года, это местный житель, который, находясь под действием спиртных напитков, угнал автомашину своего соседа. Позже владелец «Мазды» пошел на примирение с соседом-угонщиком. Самыми же юными угонщиками стали 12 летние подростки, которые в составе группы под руководством 17-летнего уроженца Каракалпакстана угнали шесть автомашин. Сейчас административные материалы в отношении родителей подростков рассматриваются в суде. - В отличие от 17-летнего подростка многие угонщики ставят другие цели - не корыстные. Точнее сказать, они вообще никаких конкретных целей, кроме как покататься, не ставят, - говорит инспектор группы розыска управления дорожной полиции Батырхан Сындаров. - Взять, к примеру, 25-летнего Е.К, жителя Жанаозена, за которым числится 12 угонов. Молодой человек все время действовал подшофе, то есть некоторые моменты он даже не припомнит. Тоже самое можно сказать о 27-летнем Тимофее Г., который будучи рабочим автомастерских, брал чужие машины, оставленные владельцами на ремонт, и катался. На одной из автомашин - «Mitsubishi Galant» - горе-угонщик попал в ДТП и о его развлечениях стало известно. Владельцы автомашин пишут заявления, но зачастую идут на примирение. - Можно сказать, что все эти угонщики из одной «школы», почти все работают, точнее подрабатывают в СТО и на пьяную голову угоняют чужие машины, - рассказывает Батырхан Сындаров. - Вот и 31-летний, ранее судимый В.К. угнал отремонтированный «Mercedes» под действием зеленого змия. Этот самый змий подвиг его угнать и «Nissan Qashqai» - его владелец написал заявление на угонщика. А 30-летний Б.У., угнал «УАЗ», правда не из мастерской, а со двора 11 микрорайона. Как правило, все угонщики, это люди не образованные, не имеющие постоянную работу и зачастую ранее судимые. Именно таких часто берут работать на СТО. - Необразованность и судимость только на руку хозяевам мастерских, ведь такие работники не просят много денег и ими можно понукать, как вздумается. Этим и пользуются недобросовестные работодатели. А в случае чего они с легкостью отрекутся от своего работника, написав заявление об угоне и став в позицию - моя хата с краю, - говорит Батырхан Сындаров. gazeta.kz