фото с сайта obozrevatel.com фото с сайта obozrevatel.com Президент США Барак Обама сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G8 в Северной Ирландии похвалил главу российского государства за его достижения в дзюдо, признав, что сам он с возрастом все хуже играет в баскетбол, сообщило агентство РИА Новости. Обама рассказал журналистам, что в ходе двусторонней встречи они поговорили о том, что Путин все лучше и лучше преуспевает в дзюдо. «А я, что касается баскетбола, становлюсь все слабее и слабее», - посетовал глава Белого дома. Оба лидера согласились друг с другом в мысли, что с возрастом им все труднее становится справляться с нагрузкой. Путин в ответ пошутил, что своими высказываниями о собственной слабости Обама стремится расслабить его. Двусторонние переговоры двух лидеров на саммите лидеров стран «большой восьмерки» в курортном городе Лох-Эрн в Северной Ирландии продолжались два часа вместо запланированного часа. Оба президента высоко оценили встречу. Путин назвал ее откровенной. По словам Обамы, это была полезная дискуссия с президентом Путиным. В ходе встречи президенты России и США обсудили вопросы двусторонних отношений, тему борьбы с терроризмом, международные пробоемы, в том числе ситуацию в Сирии, кризис на Корейском полуострове и ядерную программу Ирана. forbes.ru