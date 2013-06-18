фото с сайта kedem.ru фото с сайта kedem.ru Серию необычного шоколада Savory Ramen Chocolate Bar выпустили в Германии специально для любителей лапши быстрого приготовления, сообщает "Росбалт". Как отмечается, шоколад имеет вкус и запах чеснока, лука и соевого соуса, но при этом изготовлен из качественных натуральных ингредиентов и содержит 53% какао. А стоит такая 70-граммовая плитка шоколада-лапши $5. today.kz