фото с сайта justmedia.ru фото с сайта justmedia.ru Жители испанской столицы встревожены небывалым количеством моли, которая расплодилась в городе из-за резкой смены холодной весны и внезапным приходом жары, сообщает Русская служба BBC. Как отмечается, горожане даже придумали свою шутливую версию нашествия - якобы, моль выпрыгнула из запылившихся шарфов болельщиков футбольного клуба "Атлетико Мадрид", которые давно не побеждали, а тут неожиданно выиграли Кубок Испании по футболу. today.kz