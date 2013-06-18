Фото с сайта www.ua.all.biz Фото с сайта www.ua.all.biz За 5 месяцев текущего года в Актюбинской области санитарные врачи проверили 167 объектов общественного питания. По словам пресс-секретаря областного департамента ГСЭН Жансаи ЕСМАГАНБЕТОВОЙ, выявлены нарушения технологического процесса приготовления пищи, не своевременное прохождение работниками медицинских осмотров, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние объекта. - Несмотря на это, массовых пищевых отравлений, связанных с употреблением продукции общественного питания не зарегистрировано. За 5 месяцев 2013 года удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим и санитарно- химическим показателям составил 0,5 % и 0,1 % соответственно, по всем несоответствующим пробам пищевых продуктов приняты административные меры, - отметила Жансая ЕСМАГАНБЕТОВА. По ее словам, за выявленные санитарные нарушения наложено 134 штрафов на сумму 3 280 586 тенге, за несвоевременное прохождение медицинского осмотра отстранено от работы 12 человек, решением суда до устранения санитарных нарушении приостановлена деятельность 13 объектов. В целях профилактики пищевых отравлений санитарные врачи рекомендуют не приобретать продукты питания с мест стихийной торговли, соблюдать условия хранения скоропортящихся продуктов питания, готовых блюд, и особенно при проведении той и садака не использовать блюда, приготовленные в домашних условиях.