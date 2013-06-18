Фото с сайта newskaz.ru Фото с сайта newskaz.ru Грудное вскармливание младенцев может в ближайшее время остаться единственным легальным в Венесуэле - во вторник парламент страны рассмотрит законопроект о запрете использования специальных бутылочек для кормления, сообщают латиноамериканские СМИ. Цель принятия необычного документа - стимулирование женщин к грудному вскармливанию. Законопроект был внесен по инициативе правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Его действие будет распространяться на детей в возрасте до шести месяцев. Планируется запретить использование всех видов бутылочек для молока и сухих смесей, кроме случаев, когда мать не может кормить грудью (например, в силу болезни). По мнению депутата от правящей партии Одалис Монсон, подобные приспособления для вскармливания приводят к потере контакта между матерью и младенцем, что мешает проявлению любви между ними. Закон, поощряющий грудное вскармливание, действует в Венесуэле с 2007 года. В случае принятия нового законопроекта нарушителей будут штрафовать, причем сумма штрафов может достигать 50 тысяч долларов по официальному курсу боливара. Пока неясно, каким образом будут применяться эти санкции и как власти намерены отслеживать использование женщинами бутылочек. newskaz.ru