Фото с сайта newskaz.ru Фото с сайта newskaz.ru Российское ОАО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" (ИСС) и акционерное общество "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары" (Казахстан) подписали на открывшемся в понедельник авиакосмическом салоне в Ле Бурже меморандум о намерениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роскосмоса. Документ подписали генеральный конструктор и генеральный директор ИСС Николай Тестоедов и президент "Казахстан Гарыш Сапары" Габдуллатиф Мурзакулов. Меморандум был подписал в присутствии руководителя Роскосмоса Владимира Поповкина и руководителя Казкосмоса Талгата Мусабаева. "Целью данного меморандума является развитие и укрепление сотрудничества между сторонами в области проектирования, конструирования, сборки и испытаний космических систем, а также привлечение новейших знаний при создании высококачественных и надежных космических систем для использования их на территориях обоих государств", - отмечается в сообщении. После подписания меморандума руководители космических агентств России и Казахстана провели рабочую встречу, на которой обсудили состояние и перспективы сотрудничества, в частности, вопросы обучения казахстанских специалистов на предприятиях Роскосмоса, создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" и совместного использования космодрома Байконур, говорится в сообщении. newskaz.ru