Более 220 тысяч протестующих против повышения цен на общественный транспорт собрались на манифестации в 11 городах Бразилии в понедельник вечером, сообщили бразильские СМИ. Акции против подорожания проезда на автобусах и метро начались в прошлый четверг в четырех городах Бразилии. Их причиной послужило повышение стоимости билетов с трех реалов до 3,20 реала (разница составляет примерно три рубля). Самые серьезные столкновения с полицией произошли в Сан-Паулу, где для разгона манифестантов, устраивающих беспорядки, была подтянута бронетехника, вертолеты, кавалерия и отряды особого назначения - всего около 900 человек. Ранее в понедельник представители правоохранительных органов Сан-Паулу до начала манифестации сообщили, что не будут на этот раз использовать резиновые пули для разгона протестующих. Спецотряды по-прежнему будут следить за происходящим, но не будут вмешиваться, хотя за ними остается право использовать шумовые гранаты, если это потребуется. Как сообщают СМИ, на данный момент марш протеста в центре Сан-Паулу собрал более 65 тысяч человек. В Рио-де-Жанейро собралось более 100 тысяч человек, уже начались столкновения с полицией. Манифестанты принесли с собой плакаты, на которых говорится, что бразильцы протестуют не из-за денег, а из-за нарушения их прав. В Бразилиа 5 тысяч протестующих окружили здание Национального Конгресса и пробрались на его крышу. Кроме того, по данным СМИ, более 30 тысяч человек собрались в Белу Оризонти и около 23 тысяч - в Салвадоре, Куритибе, Порту-Алегри, да,Масейо, Белеме и Сантосе.