Фото с сайта newskaz.ru Фото с сайта newskaz.ru Президент США Барак Обама после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил о готовности активизировать сотрудничество в сфере обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи, передает РИА Новости. "Что касается борьбы с терроризмом, борьбы с насилием, связанным с террористическими актами, мы говорили о том, что нам необходимо усилить наше сотрудничество, включая сотрудничество по организации Олимпийских Игр (в Сочи)", - сказал Обама. newskaz.ru