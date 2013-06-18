Фото с сайта www.flickr.com/photos/karimmassimov/ Фото с сайта www.flickr.com/photos/karimmassimov/ Министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством образования и науки и агентством по делам туризма и спорта обсуждается вопрос включения занятий по плаванию в рамках предмета «физическая культура» в обязательную школьную программу, сообщил сайту Рrimeminister.kz заместитель директора департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций министерства по чрезвычайным ситуациям Алексей Советов. «В настоящее время совместно министерством образования и науки и агентством туризма и спорта прорабатывается вопрос по включению в обязательную программу обучения занятий по плаванию», - сказал Советов. При этом он отметил, что начиная с прошлого года, министерством уже начата работа по обучению детей плаванию. Так, в 2012 году навыкам плавания было обучено более 12,5 тысяч детей. Также, по его словам, взяты под особый контроль 200 детских лагерей, расположенных у водоемов. newskaz.ru