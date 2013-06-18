фото с сайта kazembassy.org.uk фото с сайта kazembassy.org.uk В Казахстане при поддержке Агентства по делам религий для девушек будет открыт клуб по пропаганде национальных традиций «Кыз Жибек», сообщил глава агентства Кайрат Лама Шариф, сообщает ИА Новости-Казахстан. По его словам, радикальное влияние на молодежь особенно сильно на западе республики. «Наша молодежь, особенно западных регионов, влилась в течения (радикальные религиозные) Северного Кавказа и других стран»,- сообщил глава госагентства. Лама Шариф заявил, что Агентство по делам религий проводит фестивали под лозунгом «молодежь - против экстремизма и терроризма в регионах Казахстана». "Среди молодежи, хоть и мало, но есть та молодежь, которая может противостоять радикальным течениям ислама", - уверен он. По словам главы агентства, профилактика религиозного экстремизма и терроризма в Казахстане является одной из ключевых деятельности ведомства. Лама Шариф отмечает, что Агентство по делам религий принимает активное участие в разработке государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. today.kz