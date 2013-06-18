фото с сайта millioner.kz фото с сайта millioner.kz Эксперты Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) по итогам мая отмечают позитивную тенденцию роста рынка. Как отметил президент АКАБ Андрей Лаврентьев, несмотря на обилие праздников, дилерские центры и автосалоны Казахстана выполнили план продаж согласно прогнозам: итог 5 месяцев 2013 года – 54,3 тысячи единиц новых автомобилей, включая 13,3 тысячи единиц в мае. Рост продаж к аналогичному периоду прошлого года составил 72%. Кроме того, Казахстан упорно продвигает свой экспорт в Россию – в мае стало известно о первой партии легковых автомобилей казахстанского производства, прошедших процедуру омологации в российском сертификационном органе. В тоиже время сама Россия испытывает нелегкие времена уныния на почве снижения спроса на новые автомобили, падение продаж составило 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя, по словам Лаврентьева, уровень потребления по новым авто в РФ по-прежнему выше, чем в Казахстане: в России ежемесячно продается 158 авто на 100 тысяч человек, у нас такой показатель едва достиг 83 авто (в Германии эта цифра составляет 428 новых автомобилей в месяц). Таким образом, потенциал роста казахстанского рынка остается достаточно высоким. В целом итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в мае 2013 года составили 13290 единиц (против 8369 единиц в АППГ 2012 г., рост составил 59%), а всего с начала года эта цифра составила 54342 единицы (в прошлом году аналогичного периода – 31535 ед., рост 72% ). По сравнению с предыдущим месяцем этого года существенных изменений не произошло. Доля импорта среди проданных автомобилей в мае 2013 года составила 80%, а доля автомобилей отечественной сборки – 20% (10 661 единиц и 2629 единиц соответственно). На первой строке среди стран-импортеров – Россия с долей в мае 53,3% (-0,5% по отношению к апрелю), японские производители (10%) уверенно закрепили позиции выше продукции UZ-Daewoo (7,4%). Объединенное королевство (3,7%) увеличило свою долю присутствия в 4 раза по сравнению с маем прошлого года, а продукция Южной Кореи (2,2%) остается на практически прежнем уровне. В целом, в мае 2013 года существенно увеличилась доля продаж новых автомобилей, импортированных из Японии. "Национальные производители РК – на втором месте по количественной доле присутствия на внутреннем рынке. Напомню, что здесь у нас хорошие новости: в мае стало известно о первой партии легковых автомобилей, отправленных на экспорт в Россию", - резюмировал Лаврентьев. today.kz