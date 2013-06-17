фото с сайта gazeta.kz фото с сайта gazeta.kz На картах Яндекса появились новые подробные схемы Астаны и Алматы, а также еще 13 городов Казахстана. Теперь карты с поиском адресов и организаций есть для ряда областных центров: Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Павлодара, Талдыкоргана, Тараза, Усть-Каменогорска и Шымкента, а также еще трех городов — Семея, Капчагая и Каскелена, сообщает Profit.kz. На карты Астаны и Алматы были добавлены более 5500 адресов, а также около 2000 километров автодорог и развязок — например, развязки на проспекте Аль-Фараби или на пересечении улиц Саина и Жубанова. gazeta.kz