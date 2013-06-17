Иллюстративное фото с сайта www.globalwalls.ru Иллюстративное фото с сайта www.globalwalls.ru 8 июня уральский городской суд санкционировал арест директора ГУ «ОСШИОСД» (школа-интернат для одаренных в спорте детей) Берика ДЖУМАГАЛИЕВА. По данным пресс-службы городского суда, органами предварительного следствия директор спортшколы обвиняется в том, что осенью 2010 года он оформил командировку для участия 9 спортсменов в международном турнире по самбо в городе Братислава Словацкой Республики, в том числе тренера. Он же подписал и командировочное удостоверение. Между тем в командировку фактически выезжали только два спортсмена. Кроме того, директору ГУ «ОСШИОСД» вменяется то, что он также оформил командировку на 11 человек для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе самбо в город Ташкент Республики Узбекистан в ноябре 2010 года. Вместе с тем, никто из спортсменов в командировку не выезжал, при этом в бухгалтерию представлены фиктивные документы, подтверждающие командировочные расходы. На основании этого была выплачена определенная сумма по расходам. Кроме того, была информация и о задержании тренера волейбольной команды «Жайык» Виктора ХОРОШКИНА. Однако эту информацию пока не подтверждают. В суде нам ответили, что им материалы дела на данного человека пока еще не приходили. А в волейбольном клубе ответили, что Виктор ХОРОШКИН с начала июня находится в отпуске и к работе приступит только в июле. Напомним, масштабные проверки в спортшколах города начались после ареста бывшего начальника областного управления спорта Муслима УНДАГАНОВА. Его подозревают в совершении преступлений по 44 уголовным делам, в том числе по созданию ОПГ. Максот СЕРГАЛИЕВ