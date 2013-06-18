Фото с сайта www.kpservis.by Фото с сайта www.kpservis.by Житель города оставил свой автомобиль "Опель-Астра" на мелкий ремонт в СТО, откуда машина была угнана неизвестным лицом. Позже полицейские установили, что угонщиком является работник станции технического осмотра. Машину  клиента обнаружили разбитым в одном из микрорайонов. - Сотрудники полиции задержали слесаря станции, который угнал машину и совершил наезд на опору линии электропередачи. Ущерб составил 500 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе ДВД области.