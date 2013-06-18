фото с сайта kursiv.kz фото с сайта kursiv.kz Министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев сегодня сообщил, что в Казахстане в 2014 году будет проведена инвентаризация базы текущих инвестиционных расходов, по итогам которой будут сокращены экономически «неэффективные» проекты, передает primeminister.kz. Как отметил Досаев, изменится формат стратегических планов государственных органов, бюджетной программы и бюджетной заявки, ответственность администраторов за недостижение целевых индикаторов повысится. Также будет пересмотрена система планирования бюджетных инвестиций таким образом, чтобы не происходило замещение частных инвестиций государственными. today.kz