фото с сайта rus.azattyq.org фото с сайта rus.azattyq.org Нурсултан Назарбаев поздравил Хасана Рухани с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды. В телеграмме отмечается, что активное участие населения страны в избирательном процессе и широкая поддержка, оказанная Х.Рухани, являются ярким свидетельством доверия, выраженного его политическим и экономическим программам. «Убежден, что под Вашим руководством Иран вступит в новый этап своего развития», - говорится в поздравлении. Также Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что отношения между Казахстаном и Ираном, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, и в будущем будут развиваться во благо двух народов. «Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в новой должности, а дружественному иранскому народу - мира и счастья», - говорится в телеграмме. today.kz