фото с сайта ural.ru фото с сайта ural.ru В Казахстане согласно постановлению правительства изменены ставки экспортных таможенных пошлин (ЭТП), в частности на легкие дистилляты и продукты в размере 168,88 долларов за тонну, на тяжелые дистилляты: топлива жидкие, на битум нефтяной и газойли – 112,59 долларов за тонну, сообщается в официальной прессе. ЭТП на сырую нефть сохранена на уровне 60 долларов за тонну. Напомним, что ЭТП на нефть в Казахстане была введена в середине августа 2010 года. При этом пошлина была введена по всем экспортерам нефти, за исключением тех, у кого в соглашении по разделу продукции есть стабильность по данному виду платежей. today.kz