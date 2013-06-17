фото с сайта besker.ru фото с сайта besker.ru По информации пресс-службы компании АО «Пассажирские перевозки», со 2 июля начнется курсирование международного пассажирского поезда №483/484 сообщением Астана - Адлер через такие города, как Тобол, Оренбург, Самара, Краснодар, Сочи. Состав будет сформирован из 10 вагонов купе и 7 плацкартных вагонов, в числе которых беспересадочные вагоны сообщением Костанай - Адлер, Павлодар - Адлер и Караганды - Адлер. Поезд будет курсировать до 7 сентября два раза в неделю, по вторникам и субботам. today.kz