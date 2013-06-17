фото с сайта gazeta.ru фото с сайта gazeta.ru Возмущение жителей столицы Болгарии Софии не утихает третий день подряд - разъяренная толпа требует отставки правительства, передает Русская служба ВВС. Демонстранты против решения правительства о назначении медиамагната Деляна Пеевски новой главой национальной службы безопасности.Несмотря на то, что Пеевски выразил желание отказаться от назначения, толпа возмущенных болгаров не расходится. Всего несколько месяцев назад в результате массовых протестов подал в отставку предыдущий кабинет министров. Помимо Софии, акции протеста в воскресенье прошли в Варне и Пловдиве. today.kz