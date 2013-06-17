Екатерина ЛАРИОНОВА. Фото с сайта vk.com Екатерина ЛАРИОНОВА. Фото с личной странички ВКонтакте Чемпионкой Азии по вольной борьбе стала спортсменка из Уральска. Чемпионат Азии по вольной борьбе среди юниоров проходил 15 июня в Таиланде городе Пхукет.  Казахстан представляла 19-летняя спортсменка Екатерина ЛАРИОНОВА. В прошлом году Екатерина заняла лишь серебро, в этом же году пропустив первый круг, она сразу одержала победу над Тхазин ПУЙ МАЙ из Мьянмы со счетом 4:0. В схватке против монгольской спортсменки Нямгерей БУРНЕБАТАР наша спортсменка также выступила блестяще - 5:3. В финальном выступлении Екатетина победила китаянку Чуинг ТАНГ со счетом 5:2. Стоит отметить, что это далеко не первая медаль девушки. Она является 11-кратной чемпионкой Казахстана, Чемпионкой Азии среди молодежи и чемпионкой мира среди кадетов.