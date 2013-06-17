mgorod.kz-103По словам пресс-атташе ФК "Акжайык" Арсена ГУБАШЕВА, 14 июня вратарь и лидер команды Стас ПОКАТИЛОВ не приехал на 15 тур премьер-лиги, который проходил в Павлодаре.  - По предварительной информации Стас переходит в ФК "Шахтер", - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" Арсен ГУБАШЕВ. - Вместо Стаса ворота защищал Роман БАГАУТДИНОВ. Защитник Илья ВОРОТНИКОВ за "Акжайык" в этой игре не выступал. Скорее всего он тоже покинет команду. Однако пока что контракт не расторгнут, и официального предложений ему не поступали. Напомним, что 14 июня в Павлодаре "Акжайык" проиграл "Иртышу" со счетом 3:1. Единственный гол в ворота павлодарцев забил легионер Саджо ХАМАН. Напомним, что команду покинули главный тренер Погос ГАЛСТЯН и лучший бомбардир сезона Игорь ЗЕНЬКОВИЧ. - Нам обещают, что сессия областного маслихата, на которой должна решится судьба "Акжайыка" состоится 22 июня,- говорит Арсен ГУБАШЕВ,- Все игроки ждут сессию. Футболисты заявили, что если сессия не состоится то команду покинет большинство игроков. Сейчас в нашем распоряжении находится 16 человек: 11 на поле и пять на скамейке запасных. Это очень мало. Следующая игра состоится 23 июня на стадионе ФК "Акжайык" в 19:00.