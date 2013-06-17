Нерадивая мать была взята под стражу атыраускими полицейскими в декабре прошлого года за жестокое отношение к своим приемным детям - девятилетней дочке и тринадцатилетнему сыну. Как рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД", 33-летняя женщина предварительно обвиняется по статье 107, ч. 2 УК РК - "Истязание в отношении несовершеннолетних". Ранее сообщалось, что подсудимая является приверженкой нетрадиционного религиозного течения - сына она якобы хотела воспитать "смертником". В пресс-службе областного суда эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. - Приверженность подсудимой к какому-либо нетрадиционному религиозному течению будет известно после оглашения приговора, - заявил Боранбай ГАЛИЕВ. Оглашение приговора запланировано на 18 июня.