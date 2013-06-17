В Каргалинском районе Актюбинской области встретились казахстанские и российские аграрии, чтобы разработать совместный план борьбы с саранчой, пик размножения которой приходится как раз на середину июня. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» тоже побывал на месте событий и посмотрел, как борются сельхозники с вредным насекомым.   mgorod.kz 3 1. По утверждению специалистов, саранча размножается на нейтральной территории между Казахстаном и Россией. Так как эти земли нейтральные, обрабатывать их никто не разрешает - казахстанские фермеры уже пытались обработать химикатами ничейный участок земли. Но их туда попросту не пустили.   mgorod.kz 6 2. Закон природы - пик размножения сарановых повторяется каждые 12 лет. Поэтому сельхозники уже знают, когда ждать незваных гостей. Казахстанские чиновники уверяют, что ситуация под контролем - деньги на пестициды выделены правительством, а активная работа по уничтожению саранчи уже началась.   mgorod.kz 11 3. Сакташ ХАСЕНОВ, председатель Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза: "Россияне спят до сих пор. Из 21 приграничного района борьба с саранчой худо-бедно ведётся в трех, максимум в пяти районах. Если у нас все мероприятия финансируются из государственного бюджета, а это закуп и доставка препаратов применение, хранение, обработка полей. В России за счет федерального бюджета обрабатываются только федеральные земли, куда входят заповедники. А когда приходит саранча, сам фермер должен купить препарат и обрабатывать".   mgorod.kz 12 4. Однако российская сторона придерживается иной точки зрения. По словам заместителя минсельхоза Оренбургской области Михаила МАСЛОВА, саранча бежит туда, где ее больше прикармливают, а российская сторона проводит все меры по борьбе с саранчой и на сегодня обработано пестицидами 258 тысяч гектаров из 300 тысяч, где саранча отложила кубышки.   mgorod.kz 8 5. Между тем в Оренбургской области объявлено ЧС по саранче.   mgorod.kz 4 6. Работники ТОО "Степное" ежесуточно следят за своими полями. На каждого специалиста приходится 2-3 тысячи га. Ежедневно они обходят свои участки и если заметят саранчу, устанавливают метку - флаг. Затем эти места обрабатываются опрыскивателями.     mgorod.kz 1 7. - У опрыскивателя "Челленджер" имеется два крыла, каждое из которых длиной 12 метров. За одни сутки он способен обработать до 1000 гектаров земли, - рассказывает тракторист-оператор Иван КАЙЫР.   mgorod.kz 7 8.   mgorod.kz 9 9.   mgorod.kz 5 - Мы должны обработать 722 тысяч гектаров, - говорит заместитель акима Актюбинской области Марат ТАГИМОВ. - На борьбу со стадной саранчой выделяются средства из республиканского бюджета. На данный момент из 499 тысяч гектаров обработано 330 тыс. Мы обратились министру сельского хозяйства и он пошел нам навстречу, дополнительно выделив препараты на 150 тысяч га. Фото автора