Уральск. Жители улицы Актюбинская перекрыли дорогу

Сегодня жители улиц Актюбинская и Кайратская вышли на пересечение дорог и пытались остановить движение грузовых машин, которые практически ежеминутно проезжают по этому участку. С самого утра и до вечера на этих улицах проезжают грузовые машины. Пыль, шум, а также боязнь за жизнь своих детей вынудили выйти жителей домов выйти на перекресток и попытаться таким образом навести порядок. - Все началось еще с того времени, когда началось строительство тюремного здания, здесь строится колония строго режима, – рассказывает житель Сергей ПОГОДАЕВ. – Мы были обеспокоены тем, что такой объект строится возле наших жилых домов. Но, тем не менее, всё это было безрезультатно. Тут и раньше проезжали грузовые машины, но теперь их стало в разы больше. Мы писали и в УВД, и нашему депутату, обращались в акимат, просили, чтобы нам поставили шлагбаум или положили «искусственную неровность», про освещение не раз задавали вопрос. Но как нам объясняли, наши улицы имеют статус межквартальной дороги общего пользования, предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов. В связи с этим закрытие движения и установка шлагбаума не представляется возможным. У многих маленькие дети, а тут нет даже никакого ограничения скорости, машины летят, только пыль столбом стоит. Когда же к нам начнут обращаться как к людям? Жители в это утро останавливали грузовики и убедительно просили ездить водителей по другой дороге. Многие водители только разводили руками, мол, мы на работе, но, давая задний ход, уезжали. Большое количество машин проезжает сейчас по этому месту в последнюю неделю, виною этому стали ремонтные работы на участке дороги возле строящегося здания тюрьмы. Когда будет закончен ремонт, точно сказать никто не смог, и грузовые машины находящихся близ этого района строительных фирм продолжают курсировать по прежнему маршруту.