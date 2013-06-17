фото с сайта vologda-portal.ru фото с сайта vologda-portal.ru В Петропавловске открылись бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, что позволит многим из них устроиться на работу, сообщает телеканал “24.kz”. Компьютерные курсы проводятся на базе школы №13. Это единственное учебное заведение в городе, оборудованное специальными пандусами и лифтом для людей с ограниченными возможностями. По окончании обучающейся программы учащимся выдадут сертификаты о прохождении компьютерных курсов. фото с сайта vologda-portal.ru today.kz