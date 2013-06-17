фото с сайта bestglobalinfo.ru фото с сайта bestglobalinfo.ru Казахстанские медики  недоверием отнеслись к японскому ноу-хау - таблетки против мужской неверности. Они не отрицают возможность появления лекарства верности на наших прилавках, но подвергают сомнению необходимость его использования, пишет газета "Мегаполис". Как отмечают эксперты, применение подобных препаратов – это вмешательство в частную жизнь. По словам председателя ОФ «Амансаулык» Бахыт Туменовой, такие таблетки у нас должны быть запрещены, как и те, которые развязывают человеку язык во время допросов. К сожалению, человечество создаёт как хорошее, так и плохое. В моём понимании применение подобных препаратов – это вмешательство в частную жизнь. Мужчина должен сам решать изменять ему или нет, ведь ситуации бывают разными. А если он не хочет жить с женой? Предлагаете ему пить таблетки и ходить, как робот? Разве это правильно?", - вопрошает Туменова. В свою очередь президент Ассоциации психоанализа Анна Кудиярова, считает, что ччеловеческая душа многолика и многогранна, вряд ли ею можно управлять с помощью таблеток. Она считает, что измена – понятие духовное и лекарствами её не вылечишь. Издание сообщает, что на самом деле, чудо-средство на самом деле не новинка, оно известно миру уже много лет – это антибиотик тетрациклиновой группы – миноциклин. фото с сайта bestglobalinfo.ru today.kz