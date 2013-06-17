фото с сайта asia-centre.com фото с сайта asia-centre.com Делом беглого казахстанского олигарха Рахата Алиева занялись и немецкие власти. Расследованием ведет прокуратура города Крефельд, сообщает Deutsche Welle В пресс-службе местной прокуратуры уточнили, что расследование ведется и в отношении нынешнего тестя Алиева, Муратхана Шоразова. Напомним, что 6 июня 2013 года, когда мальтийский судья Майкл Маллиа возбудил против олигарха уголовное дело, он признал обоснованными обвинения, выдвинутые против него генеральной прокуратурой Мальты на основании заявления берлинской адвокатской конторы Dankert Spiller Richter Barlein (DRSB). Последняя действует по мандату министерства юстиции Казахстана. Речь идет об отмывании на Мальте денег. Судья превентивно на время проведения расследования наложил арест на имущество Рахата Алиева, его нынешней жены Эльнары Шоразовой, их трехлетней дочери, а также двух деловых партнеров олигарха. Полиция получила доступ к их счетам, средствам и собственности. А они сами находятся под подпиской о невыезде. Об этом известила местная газета MaltaToday. today.kz