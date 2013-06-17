фото с сайта trend.az фото с сайта trend.az В Казахстане наиболее дорогие квартиры сосредоточились в Алматы, где в мае средний уровень цен составил 293 238 тенге или 1 941 долларов за 1 квадратный метр. Такие данные приводит портал КазРиэлт, передает kapital.kz. Для сравнения: из всех крупных городов самые доступные квартиры располагались в Темиртау Карагандинской области. Там средневзвешенная стоимость квартир равнялась 85 659 тенге или 567 доллару за 1 квадратный метр. Самые дорогие индивидуальные жилые дома находились в Астане, где средняя стоимость жилья равнялась 53 191 409 тенге или 352 098 долларам за объект. Самые доступные частные дома - в Таразе, где средняя стоимость составляла 11 897 627 тенге или 78 756 долларам за объект. В Актау находились самые дорогие земельные участки индивидуального строительства, садоводства и ведения сельского хозяйства. Сотка земли здесь оценивалась в 1 894 334 тенге или 12 539 долларов. Из всех крупных городов Казахстана наиболее доступные участки земли находились в Усть-Каменогорске. Там средняя стоимость земли равнялась 221 705 тенге или 1 468 долларам за 1 квадратный метр. today.kz