Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz В специализированном административном суде города было рассмотрено административное дело в отношении гражданки, которая "находясь в дежурной части УВД города, беспричинно устроила скандал, вела себя агрессивно". По данным суда, она "выражалась в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, на законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировала, тем самым оказала злостное неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел". - А также оскорбляла их при исполнении ими служебных обязанностей, - добавили в суде. В суде женщина вину не признала, заявила, что каких-либо противоправных действий не совершала, однако ее вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, объяснительной свидетеля и рапортами сотрудников полиции. Постановлением суда женщину арестовали на 15 суток. Постановление не вступило в законную силу.