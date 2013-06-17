фото с сайта nbnews.com.ua фото с сайта nbnews.com.ua За первый квартал 2013 года объем товарооборота Казахстана с Кыргызстаном составил 198,3 млн долларов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2012 года (206 млн долларов). Об этом сообщили в Министерстве экономики КР по итогам второго заседания Подкомиссии по приграничному сотрудничеству при кыргызско-казахстанском межправительственном совете, передает BNews.kz. По статистическим данным РК, объем экспорта из Казахстана в Кыргызстан был равен 150,3 млн долларов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2012 года (156,2 млн долларов). Импорт из Кыргызстана в Казахстан составил 48 млн долларов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2011 года (49,8 млн долларов). Согласно данным КР, за первый квартал 2013 года объем товарооборота КР с РК составил 194,1 млн долларов, что составило 80,2% от объемов за аналогичный период 2012 года (241,9 млн долларов). Импорт в Кыргызстан из Казахстана за январь-март 2013 года был равен 128,8 млн долларов, что составило 94,3% от объемов за аналогичный период предыдущего года (136,6 млн долларов). Экспорт из КР в РК за январь-март 2013 года составил 65,3 млн долларов, что составило 62,0% от объемов за аналогичный период предыдущего года (105,3 млн долларов). За 2012 год, согласно данным РК, объем торговли между Казахстаном и Кыргызстаном составил 1 млрд 58,9 млн долларов, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2011 года (750,3 млн долларов). По данным КР, в 2012 году товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном увеличился на 31,8%, составив 924 млн долларов. today.kz