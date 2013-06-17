6Владимир Путин готов утешить владельца команды по американскому футболу New England Patriots Роберта Крафта (№ 641 в глобальном списке Forbes, состояние $2,3 млрд), который ранее сообщил о том, что российский президент украл у него кольцо. «Если этот джентльмен действительно испытывает такую мучительную боль от утраты, произошедшей в 2005 году, то президент будет готов отправить ему в подарок какое-нибудь другое кольцо, которое сможет купить за свои деньги», - сказал пресс-секреталь главы государства Песков, выступая перед журналистами (цитата по «Интерфаксу»). Речь идет об инциденте, случившемся еще в 2005 году, когда Крафт вместе с другими американскими бизнесменами встречался с Путиным. Тогда хозяин New England Patriots передал российскому президенту перстень, полученный за победу в Суперкубке в 2005 году. Президент повертел его в руках и положил в карман. Комментируя это событие в 2005 году Крафт уверял, что сделал подарок «в знак уважения и восхищения к русскому народу и властям». Некоторые СМИ, в часности газета The New York Sun, утверждали, что Крафт не хотел дарить кольцо и после того, как остался без кольца, не терял надежды его вернуть. Однако сам Крафт признал это только на днях. Как писала газета The New York Post, он заявил, что президент России отобрал у него инкрустированный бриллиантами перстень в 4,94 карата, который специалисты оценивают в $25 тысяч. Крафт также объяснил причину, заставившую рассказать правду лишь спустя 8 лет. Владелец New England Patriots заявил, что после встречи с Путиным в Москве ему позвонили из администрации Джорджа Буша и попросили сказать, что он сам подарил Путину это кольцо. Комментируя запоздалое признание американского миллиардера, Песков обратил внимание на то, что оно сделано накануне встречи Путина и Обамы. При этом пресс-секретарь главы государства уточнил, что не хотел бы верить в то, что эта информация является «недружественным» шагом по отношению к России. Он также выразил уверенность, что установить, не оказывалось ли на Крафта давление, в данном случае можно только с помощью психоаналитика. Ранее в интервью CNN Песков заявил, что во время описываемого инцидента он находился в 20 сантиметрах от Путина, а потому хорошо видел и слышал, как Крафт подарил кольцо. forbes.ru