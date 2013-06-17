5Южноуральцы ошибочно приняли голубое зарево, которое было четко видно в районе Челябинского тракторного завода, за отраженный свет от пожара, сообщает Вести.Ru. Однако МЧС уверяет, что никаких техногенных катастроф в ночь на 16 июня не было. По одной версии, небо окрасило аномальное для этих мест северное сияние, по другой - это могли быть серебристые облака, редко встречающиеся в природе. Полярное сияние возникает при наличии в атмосфере заряженных частиц "солнечного ветра". Обычно оно происходит после вспышек на Солнце и длится около 30 минут. Однако челябинцы могли наблюдать за голубыми переливами несколько часов. "Полярное сияние – явление, наблюдаемое в северных широтах и за полярным кругом. Но во времена солнечной активности могут продолжаться до экватора, поэтому никаких научных дилемм, что оно было над Челябинском, быть не может. Кроме того, все полярные сияния связаны с положением магнитного полюса. Сейчас этот магнитный полюс смещается в сторону Сибири, и я думаю, что мы все чаще и чаще будем наблюдать полярное сияние в наших широтах", — рассказал ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров. Аномальные явления в небе над южным Уралом уже случались. В феврале этого года в регионе упал метеорит: от взрывов во многих домах были выбиты стекла, сто человек оказались в больнице. today.kz