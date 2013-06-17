4Наводнение, затопившее Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, добралось до стран Балканского региона, передают Вести.Ru. Разрушительный паводок побил рекорд 2006 года. Уровень Дуная достиг отметки в 724 сантиметра, а объем протекающей воды реки превысил 9 тысяч кубических метров в секунду. Уровень реки Дравы у города Осиек составляет 500 сантиметров – за сутки он снизился на 14 сантиметров. По мнению экспертов, высокие показатели паводковых вод будут сохраняться в течение 5-7 дней. Спасатели находятся в постоянной готовности. В Сербии 16 июня наводнение достигло своего наивысшего уровня в 678 сантиметров у города Нови-Сад. За сутки уровень воды поднялся на 11 сантиметров, но эксперты уверяют, что с 17 июня он начнет снижаться. В городе Бездан ситуация нормализуется: за сутки вода понизилась на 13 сантиметров. Наибольший ущерб был нанесен округу Беочин, где проводилась частичная эвакуация жителей. Гидростанция ГЭС "Джердап I", расположенная на границе Сербии и Румынии, является самой крупной на Дунае и одной из мощнейших в Европе. По мнению руководства, объект полностью готов к наводнению. Уровень водохранилища снижен на два с половиной метра. Власти контролируют ситуацию на реках Прут и Дунай, на автотрассе Бухарест- Фетешь и Бухарест – Констанца, а также на Дунае. Министерство по охране окружающей среды Болгарии предупредило о возможности критического подъема воды из-за разлива рек в северной части страны - Огоста, Искыр, Вит, Осым и Янтра. today.kz